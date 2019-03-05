|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Умер актер из «Беверли-Хиллз, 90210» Люк Перри
5.3.2019 10:11
Фото: informing.ru
В Соединенных Штатах на 53-м году жизни умер известный киноактер Люк Перри. Известность пришла к артисту после съемок в многосерийном фильме "Беверли-Хиллз, 90210". Ранее Перри перенес инсульт, после которого так и не смог восстановиться, передает портал TMZ.
52-летний Люк Перри скончался утром минувшего понедельника, 4 марта, в калифорнийском медицинском центре St. Joseph. Врачи до последнего боролись за жизнь артиста, но последствия перенесенного им инсульта оказались слишком серьезными.
Артист стал широко известен в США и за рубежом после роли Дилана МакКея в сериале 90-х "Беверли-Хиллз, 90210". В последнее время Перри снимался в подростковой драматической картине "Ривердэйл", играя отца одного из главных героев.
Как уже сообщалось, накануне был найден мертвым Кит Флинт из легендарной группы The Prodigy. Музыкант скончался в собственном особняке в британском Эссексе. Вокалисту было лишь сорок девять лет. Коллеги Флинта заявили о том, что речь может идти о суициде.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|