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В Чили туристов приговорили к тюремному сроку за повреждение древнего геоглифа


4.3.2019 23:30
В Чили туристов приговорили к тюремному сроку за повреждение древнего геоглифаФото: rusdialog.ru

В Чили завершился суд над тремя иностранцами, которые в минувшем январе 2019 года нанесли непоправимый ущерб национальному и мировому памятнику - гигантскому изображению из пустыни Атакама.

Туристов приговорили к трем годам тюрьмы и выплате штрафа.

Как передает издание LaTercera, иностранцам придется уплатить штраф в размере шесть миллионов песо (свыше девяти тысяч долларов).

В ходе следствия и суда было установлено, что трое туристов - гражданка Бельгии и два человека с чилийско-бельгийским гражданством, на машине проехали по всемирно известному культурному памятнику. Следы от автомобиля, оставшиеся после ЧП в январе, чилийские власти сочли необратимыми повреждениями.

Отмечается, что гражданку Бельгии вышлют за пределы страны, как только она выплатит штраф.

Гигант Тарапака представляет собой огромных размеров геоглиф (нанесенный на землю геометрический или фигурный узор). Полностью увидеть его можно лишь из окна самолета. Культурный памятник, длина которого составляет 86 метров, входит в число наиболее масштабных и старейших в своем роде.

Созданный около девяти тысячелетий назад, гигант Тарапака находится на расстоянии около тысячи километров от знаменитых геоглифов пустыни Наска.

Напомним, в начале года власти Перу объявили о введении строгих ограничений при посещении знаменитого древнего города инков Мачу-Пикчу. Руководство страны приняло меры, чтобы уберечь от разрушения культурный объект.

Автор: Злата Богатова

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