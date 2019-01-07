Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Перу ввели строгие ограничения для туристов, посещающих Мачу-Пикчу

07:04

Фото: photogenica.ru



Власти Перу приняли решение о введении строгих ограничений при посещении знаменитого древнего города инков Мачу-Пикчу.



Руководство страны намерено уберечь от разрушения культурный объект, передает портал "Интерфакс-Туризм".



Как рассказали представители принимающего туроператора Jaguar Aventura Tours, посетить руины теперь можно будет исключительно с 6 до 15 часов. При этом размер группы, которую обязательно должен сопровождать лицензированный гид, не должен превышать шестнадцать человек. В билете будет указываться время входа. Туристам на знакомство с руинами отвели лишь четыре часа. Тем, кто захочет провести в древнем городе инков больше времени, придется покупать дополнительные билеты.



Представители туроператора отметили, что на территорию культурного объекта запретили проходить с продуктами питания и напитками (кроме воды в стеклянных бутылках), а также зонтиками, объемной ручной кладью, детскими колясками, дронами и даже тросточками. Не пустят в Мачу-Пикчу и тех, кто пришел в обуви с шипованной подошвой или на шпильках.



Автор: Злата Богатова

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