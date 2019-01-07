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В Перу ввели строгие ограничения для туристов, посещающих Мачу-Пикчу
07:04
Фото: photogenica.ru
Власти Перу приняли решение о введении строгих ограничений при посещении знаменитого древнего города инков Мачу-Пикчу.
Руководство страны намерено уберечь от разрушения культурный объект, передает портал "Интерфакс-Туризм".
Как рассказали представители принимающего туроператора Jaguar Aventura Tours, посетить руины теперь можно будет исключительно с 6 до 15 часов. При этом размер группы, которую обязательно должен сопровождать лицензированный гид, не должен превышать шестнадцать человек. В билете будет указываться время входа. Туристам на знакомство с руинами отвели лишь четыре часа. Тем, кто захочет провести в древнем городе инков больше времени, придется покупать дополнительные билеты.
Представители туроператора отметили, что на территорию культурного объекта запретили проходить с продуктами питания и напитками (кроме воды в стеклянных бутылках), а также зонтиками, объемной ручной кладью, детскими колясками, дронами и даже тросточками. Не пустят в Мачу-Пикчу и тех, кто пришел в обуви с шипованной подошвой или на шпильках.
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