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Гуайдо вернулся в Венесуэлу


22:18
Гуайдо вернулся в ВенесуэлуФото: diariodecaracas.com

Глава венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о том, что возвратился в страну.

Учитывая, что еще в конце минувшего января Верховный суд Венесуэлы запретил политику покидать ее пределы, Гуайдо может ждать преследование.

По словам Хуана Гуайдо, он возвратился в Венесуэлу и уже находится на "любимой земле". Соответствующее заявление он сделал в соцсети. Каким образом и когда именно лидер венесуэльской оппозиции мог вернуться на родину, пока остается неизвестным.

Представители официального Каракаса пока не подтвердили сведения о том, что Гуайдо прибыл в страну.

Известно, что незадолго до своего возвращения в Венесуэлу оппозиционер вновь призывал жителей страны к участию в протестах.

Ранее в МИД Колумбии, где находился лидер венесуэльской оппозиции, заявили о том, что стало больше угроз в адрес Хуана Гуайдо и его близких. Представители официальной Боготы подчеркнули, что с осуждением воспринимают все действия режима Николаса Мадуро против "временного президента Венесуэлы".

Автор: Злата Богатова

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