|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Верховный суд Венесуэлы запретил Хуану Гуайдо уезжать из страны до окончания расследования
30.1.2019 11:39
Фото: diariodecaracas.com
Верховный суд Венесуэлы запретил лидеру оппозиции Хуану Гуайдо, несколько дней назад объявившему себя главой государства, покидать страну.
Как передает ТАСС, суд также блокировал и заморозил все банковские счета Гуайдо.
В минувший вторник в Венесуэле Верховный суд страны запретил главе оппозиционных сил Хуану Гуайдо покидать территорию Боливарианской Республики. Кроме того, как указано в официальном Twitter инстанции, согласно вынесенному постановлению блокируется доступ Гуайдо к банковским счетам.
Отмечается, что меры будут действовать вплоть до окончания расследования в отношении лидера оппозиции, о начале которого ранее заявил генпрокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб. По его словам, речь идет об актах насилия, которые продолжаются на территории государства в течение последней недели.
Соединенные Штаты в ответ на начало расследования в отношении оппозиционера высказали угрозы - в Вашингтоне заговорили о серьезных последствиях, которые ожидают лиц, намеревающихся причинить вред Гуайдо.
Напомним, ранее представители ООН заявили о том, что за период с 22 января на территории Венесуэлы в ходе протестов погибли по меньшей мере сорок человек.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|