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В Боготе заявили об участившихся угрозах в адрес Гуайдо и его близких
2.3.2019 10:05
Фото: diariodecaracas.com
Участились угрозы в адрес Хуана Гуайдо и его близких, заявили в МИД Колумбии. Как передает ТАСС, представители официальной Боготы при этом подчеркнули, что с осуждением воспринимают все действия режима Николаса Мадуро против свободы, безопасности и личной неприкосновенности главы венесуэльской оппозиции.
По данным колумбийских властей, за последние дни существенно возросло количество угроз, которые поступают в адрес Хуана Гуайдо и его семьи. В Боготе осведомлены о том, что существуют серьезные и реальные угрозы жизни лидера венесуэльской оппозиции.
В Боготе также отметили, что руководство Колумбии с осуждением реагирует на все действия режима Николаса Мадуро в отношении "временного президента Венесуэлы".
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