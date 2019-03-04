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В Иркутске учителя химии отправили в колонию за создание нарколаборатории
4.3.2019 14:16
Фото: цпп-москва.рф
Дело 52-летнего педагога рассматривал Иркутский областной суд.
Бывший учитель химии был признан виновным и приговорен к одиннадцати годам лишения свободы.
Жителя Иркутска осудили за незаконные производство и сбыт синтетических наркотических средств в особо крупном размере, передают региональные СМИ. Со ссылкой на пресс-службу местного управления ФСБ уточняется, что мужчина имеет высшее образование по специальности "учитель химии". В прошлом он трудился в школе в качестве преподавателя химии, но потом переключился на противозаконные занятия.
По материалам уголовного дела, бывший учитель создал кустарную химлабораторию и занялся производством синтетических наркотиков. Химик оборудовал фабрику на чердаке одного из домов в садоводческом товариществе, неподалеку от населенного пункта Большой Луг.
В ФСБ отметили, что лаборатория продолжала деятельность примерно в течение года, пока педагог не попал в поле зрения правоохранителей. После начала расследования из дачного домика было в общей сложности изъято порядка двадцати килограмм готового к употреблению зелья и свыше четырехсот литров жидких веществ, которые использовались в качестве сырья и предназначались для производства по меньшей мере сорока килограмм так называемой "синтетики".
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