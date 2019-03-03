|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля рассказала о «годе мучений»
09:16
Фото: bbci.co.uk
По словам Виктории Скрипаль, период с начала марта прошлого года был мучительным для нее и ее близких.
Напомним, в марте 2018-го года в Великобритании были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
По мнению Виктории Скрипаль, британским властям "не выгодно" делиться достоверной информацией о ее близких, поэтому вряд ли она в ближайшее время сможет узнать что-либо о судьбе родственников. Вместе с тем, семья не теряет надежды, отметила она.
Мать Сергея Скрипаля, 90-летняя Елена Яковлевна, по сей день не имеет представления обо всех нюансах инцидента, случившегося с ее родственниками год назад в Солсбери. Как пояснила Виктория Скрипаль, пожилой женщине лишь сообщили о том, что "Юля с Сережей пропали".
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|