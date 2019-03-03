Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Роскачество дали советы по выбору продуктов для блинов к Масленице

08:49

Фото: radikal.ru



Эксперты Роскачества сообщили, каким образом лучше выбрать наиболее подходящие продукты, если хочется вкусных, тонких и нежных блинчиков к Масленице.



Специалисты также поделились мнением о наилучших начинках.



По словам экспертов, разная мука может по-разному вести себя во время приготовления блинов. В частности, если использовать пшеничную муку высшего сорта или сорта "экстра", можно рассчитывать на тонкие и при этом воздушные блины.



Специалисты Роскачества напомнили и о том, что в плотной бумажной упаковке мука хранится лучше, не плесневея. Идеальным цветом муки можно считать белый и кремовый, отметили в организации. Немаловажно, чтобы продукт был достаточно свежим - нельзя забывать о сроках годности.



Для жарки рекомендовано брать лишь рафинированное масло, в котором содержится меньше полезных веществ, но оно может выдержать нагрев без появления пены и не дымит. Кроме того, оно обладает нейтральным вкусом. Выбирая яйца, пояснили эксперты, стоит обратить внимание на маркировку, например, "д" - таким образом обозначают диетический продукт, хранящийся не более недели.



Говоря о начинках для блинов, наиболее популярными остаются мед, сгущенка и творог.Эксперты напомнили, что "ГОСТированными" видами монофлорных сортов меда могут быть лишь три: гречишный, липовый и подсолнечниковый. Покупая мед, необходимо учитывать вид и дату производства. Например, подсолнухи в мае не цветут, соответственно майский мед с этого цветка откачать просто не представляется возможным.



В состав сгущенки в идеале должны входить лишь молоко и сахар, а при выборе творога важно отличать его от более дешевых "молокосодержащих" продуктов, в составе которых могут присутствовать растительные жиры.



Автор: Злата Богатова

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