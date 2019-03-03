|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Роскачество дали советы по выбору продуктов для блинов к Масленице
08:49
Фото: radikal.ru
Эксперты Роскачества сообщили, каким образом лучше выбрать наиболее подходящие продукты, если хочется вкусных, тонких и нежных блинчиков к Масленице.
Специалисты также поделились мнением о наилучших начинках.
По словам экспертов, разная мука может по-разному вести себя во время приготовления блинов. В частности, если использовать пшеничную муку высшего сорта или сорта "экстра", можно рассчитывать на тонкие и при этом воздушные блины.
Специалисты Роскачества напомнили и о том, что в плотной бумажной упаковке мука хранится лучше, не плесневея. Идеальным цветом муки можно считать белый и кремовый, отметили в организации. Немаловажно, чтобы продукт был достаточно свежим - нельзя забывать о сроках годности.
Для жарки рекомендовано брать лишь рафинированное масло, в котором содержится меньше полезных веществ, но оно может выдержать нагрев без появления пены и не дымит. Кроме того, оно обладает нейтральным вкусом. Выбирая яйца, пояснили эксперты, стоит обратить внимание на маркировку, например, "д" - таким образом обозначают диетический продукт, хранящийся не более недели.
Говоря о начинках для блинов, наиболее популярными остаются мед, сгущенка и творог.Эксперты напомнили, что "ГОСТированными" видами монофлорных сортов меда могут быть лишь три: гречишный, липовый и подсолнечниковый. Покупая мед, необходимо учитывать вид и дату производства. Например, подсолнухи в мае не цветут, соответственно майский мед с этого цветка откачать просто не представляется возможным.
В состав сгущенки в идеале должны входить лишь молоко и сахар, а при выборе творога важно отличать его от более дешевых "молокосодержащих" продуктов, в составе которых могут присутствовать растительные жиры.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|