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Скончался сотрудник полиции, пострадавший в перестрелке под Астраханью
07:34
Фото: russkaya-moldova.ru
В одной из больниц Астрахани умер сотрудник полиции, неделю назад в критическом состоянии доставленный в больницу после перестрелки. Правоохранитель получил тяжелое ранение головы.
Напомним, инцидент случился на территории населенного пункта Бахтемир, где местный житель ходил по улице с оружием.
Как сообщили в региональном главке МВД, ранение оказалось для полицейского смертельным. Несмотря на все усилия медиков, оперуполномоченный группы экономической безопасности и противодействия коррупции отдела УМВД России по Икрянинскому району Астраханской области, скончался. Полицейский имел звание капитана.
Следственные органы ранее уже возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных структур.
Напомним, 24 февраля в полицию обратились жители населенного пункта Бахтемир, встревоженные из-за вооруженного мужчины, который разгуливал по сельским улицам. Полицейские, прибыв к месту ЧП, пытались убедить гражданина оружие и сдаться. Однако тот начал стрелять в направлении силовиков.
По данным пресс-службы Южного округа войск Нацгвардии РФ, важную роль в обезвреживании преступника сыграл росгвардеец, случайно оказался рядом. Увидев полицейского, который получил тяжелое ранение, военнослужащий принял решение о применении табельного оружия и ликвидировал стрелявшего в силовика злоумышленника. Сразу после этого росгвардеец вызвал врачей и начал оказать первую помощь раненому полицейскому.
В ходе последующего разбирательства выяснилось, что у местного жителя 1977 года рождения, ранившего полицейского, имелась комнатная лаборатория. По месту жительства мужчина выращивал наркосодержащие растения.
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