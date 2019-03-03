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Скончался сотрудник полиции, пострадавший в перестрелке под Астраханью


07:34
Скончался сотрудник полиции, пострадавший в перестрелке под АстраханьюФото: russkaya-moldova.ru

В одной из больниц Астрахани умер сотрудник полиции, неделю назад в критическом состоянии доставленный в больницу после перестрелки. Правоохранитель получил тяжелое ранение головы.

Напомним, инцидент случился на территории населенного пункта Бахтемир, где местный житель ходил по улице с оружием.

Как сообщили в региональном главке МВД, ранение оказалось для полицейского смертельным. Несмотря на все усилия медиков, оперуполномоченный группы экономической безопасности и противодействия коррупции отдела УМВД России по Икрянинскому району Астраханской области, скончался. Полицейский имел звание капитана.

Следственные органы ранее уже возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных структур.

Напомним, 24 февраля в полицию обратились жители населенного пункта Бахтемир, встревоженные из-за вооруженного мужчины, который разгуливал по сельским улицам. Полицейские, прибыв к месту ЧП, пытались убедить гражданина оружие и сдаться. Однако тот начал стрелять в направлении силовиков.

По данным пресс-службы Южного округа войск Нацгвардии РФ, важную роль в обезвреживании преступника сыграл росгвардеец, случайно оказался рядом. Увидев полицейского, который получил тяжелое ранение, военнослужащий принял решение о применении табельного оружия и ликвидировал стрелявшего в силовика злоумышленника. Сразу после этого росгвардеец вызвал врачей и начал оказать первую помощь раненому полицейскому.

В ходе последующего разбирательства выяснилось, что у местного жителя 1977 года рождения, ранившего полицейского, имелась комнатная лаборатория. По месту жительства мужчина выращивал наркосодержащие растения.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 398

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