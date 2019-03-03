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Вице-президент Венесуэлы: некоторые страны подчиняются США, но другие остаивают право на собственные решения
3.3.2019 21:06
Фото: break-fast.com.ua
В современном мире есть государства, подчиняющиеся Соединенным Штатам Америки, заявила вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес.
Вместе с тем, большинство стран продолжают борьбу, отстаивая свое право принимать самостоятельные решения, подчеркнула представительница официального Каракаса.
По мнению исполнительного вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес, современный мир поделен на два блока. Можно говорить о государствах, власти которых следуют курсу Вашингтона, тогда как руководство других стран старается принимать решения самостоятельные. Заявление было сделано сегодня во время официальной встречи с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
Представительница официального Каракаса также отметила, что власти Венесуэлы считают Россию одной из держав в авангарде мировой политики, тогда как страны Запада практически исключили себя из международных отношений с остальным миром.
Родригес добавила, что власти Венесуэлы рассматривают "угрозу, которую создают сегодня США" для их страны как хороший шанс добиться независимости и существенно укрепить связи со всем свободным миром.
Напомним, ранее в МИД Колумбии, где сейчас находится лидер венесуэльской оппозиции, заявили о том, что стало больше угроз в адрес Хуана Гуайдо и его близких. Представители официальной Боготы подчеркнули, что с осуждением воспринимают все действия режима Николаса Мадуро против "временного президента Венесуэлы".
В конце минувшего января ситуацию в Венесуэле прокомментировал Сергей Лавров. Как отметил тогда глава отечественного дипломатического ведомства, Вашингтон взял открытый курс на свержение власти в Каракасе. Действуя по указке Соединенных Штатов, лидеры венесуэльской оппозиции категорически отказываются от каких-либо уступок законному руководству страны, и в в Москве встревожены складывающейся обстановкой.
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