ИнтерНовости - новости в стране и мире
ГМИИ имени Пушкина собирается приобрести картину Тициана за $5-6 млн
ГМИИ имени Пушкина собирается приобрести картину Тициана за $5-6 млн
Омбудсмен рассказала о школьнице, умершей в приемном отделении психбольницы
Омбудсмен рассказала о школьнице, умершей в приемном отделении психбольницы
Лавров обсудил обострение ситуации в Южной Азии с главой МИД Пакистана
Лавров обсудил обострение ситуации в Южной Азии с главой МИД Пакистана
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Названы психические расстройства, распространенные среди россиянНазваны психические расстройства, распространенные среди россиян
Сын британки, погибшей от «Новичка», просит Путина о помощиСын британки, погибшей от «Новичка», просит Путина о помощи
Дом Скрипаля в Солсбери признан безопаснымДом Скрипаля в Солсбери признан безопасным
В Греции прибывшего в командировку российского специалиста задержали по запросу УкраиныВ Греции прибывшего в командировку российского специалиста задержали по запросу Украины
На юге Нигерии после взрыва нефтепровода пропали более 50 человекНа юге Нигерии после взрыва нефтепровода пропали более 50 человек

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Здравствуй, ВИЧ!Здравствуй, ВИЧ!
"Трансфер""Трансфер"
Блиц-конкурс «Мой секрет уверенности» с Always Ultra на MyCharm.ruБлиц-конкурс «Мой секрет уверенности» с Always Ultra на MyCharm.ru
Ювелирный тросик. Что это и для чего он нуженЮвелирный тросик. Что это и для чего он нужен
Метафорические картыМетафорические карты

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Названы психические расстройства, распространенные среди россиян


17:20
Названы психические расстройства, распространенные среди россиянФото: livejournal.com

На сегодняшний день в госпитализации нуждаются порядка двух миллионов россиян, у которых имеются проблемы с психикой, передает RT со ссылкой на психиатра Бориса Казаковцева.

Представитель центра имени В. П. Сербского также сообщил о том, какие заболевания наиболее распространены сейчас в России.

По мнению эксперта, на первом месте остаются разнообразные расстройства непсихотического характера. В 2017 году врачи диагностировали подобные проблемы у более чем двух миллионов россиян. Борис Казаковцев отметил, что речь идет о состояниях, спровоцированных поражениями головного мозга, а также неврозах и разного рода поведенческих нарушениях, проявляющихся в детстве и подростковом возрастном периоде.

Кроме того, довольно часто у россиян встречаются психозы и слабоумие, соответствующие диагнозы на сегодняшний день имеют чуть более миллиона человек. Умственная отсталость выявлена у 862 тысяч больных, отметил психиатр. В госпитализации при этом нуждаются пациенты, страдающие от различных невротических, личностных и расстройств, протекающих без психоза. Как пояснил эксперт, в таких случаях люди перестают осознавать, что с ними происходит.

Ранее сообщалось об уголовном деле, которое возбудили в Калининградской области после гибели ученицы шестого класса. Девочка скончалась в приемном покое психиатрической больницы. По словам регионального детского омбудсмена Ирины Ткаченко, важно дождаться результатов расследования. Если выяснится, что девочке некачественно оказывали медицинскую помощь, включая ошибку диагностики, то учебное заведение ни при чем. Однако если подтвердится, что у ребенка имелись психиатрические проблемы, вопросы возникнут и к родителям девочки, и к школе, которую она посещала.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 152

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

Maruv заявила, что ее заставляют отказаться от участия в «Евровидении»Maruv заявила, что ее заставляют отказаться от участия в «Евровидении»
В Бурятии девятилетний мальчик умер после слишком долгого пути в больницуВ Бурятии девятилетний мальчик умер после слишком долгого пути в больницу
Рынска: смерть Малашенко могла быть насильственнойРынска: смерть Малашенко могла быть насильственной
РФ и Сирия призывают США к выводу сил, незаконно находящихся в провинции ХомсРФ и Сирия призывают США к выводу сил, незаконно находящихся в провинции Хомс
Лавров обсудил обострение ситуации в Южной Азии с главой МИД Пакистана Лавров обсудил обострение ситуации в Южной Азии с главой МИД Пакистана

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 841


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru