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Названы психические расстройства, распространенные среди россиян
17:20
Фото: livejournal.com
На сегодняшний день в госпитализации нуждаются порядка двух миллионов россиян, у которых имеются проблемы с психикой, передает RT со ссылкой на психиатра Бориса Казаковцева.
Представитель центра имени В. П. Сербского также сообщил о том, какие заболевания наиболее распространены сейчас в России.
По мнению эксперта, на первом месте остаются разнообразные расстройства непсихотического характера. В 2017 году врачи диагностировали подобные проблемы у более чем двух миллионов россиян. Борис Казаковцев отметил, что речь идет о состояниях, спровоцированных поражениями головного мозга, а также неврозах и разного рода поведенческих нарушениях, проявляющихся в детстве и подростковом возрастном периоде.
Кроме того, довольно часто у россиян встречаются психозы и слабоумие, соответствующие диагнозы на сегодняшний день имеют чуть более миллиона человек. Умственная отсталость выявлена у 862 тысяч больных, отметил психиатр. В госпитализации при этом нуждаются пациенты, страдающие от различных невротических, личностных и расстройств, протекающих без психоза. Как пояснил эксперт, в таких случаях люди перестают осознавать, что с ними происходит.
Ранее сообщалось об уголовном деле, которое возбудили в Калининградской области после гибели ученицы шестого класса. Девочка скончалась в приемном покое психиатрической больницы. По словам регионального детского омбудсмена Ирины Ткаченко, важно дождаться результатов расследования. Если выяснится, что девочке некачественно оказывали медицинскую помощь, включая ошибку диагностики, то учебное заведение ни при чем. Однако если подтвердится, что у ребенка имелись психиатрические проблемы, вопросы возникнут и к родителям девочки, и к школе, которую она посещала.
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