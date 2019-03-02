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Омбудсмен рассказала о школьнице, умершей в приемном отделении психбольницы
2.3.2019 00:51
Фото: livejournal.com
Ученица шестого класса, скончавшаяся в приемном покое психиатрической больницы в Калининграде, росла в благополучной семье, рассказала журналистам уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Ткаченко.
По словам детского омбудсмена, ребенок хорошо учился и не имел в прошлом серьезных проблем со здоровьем.
Как передает РИА Новости, школьница росла в полной нормальной семье, хорошо училась. Об этом сообщила Ирина Ткаченко. Она также пока рано делать какие-либо выводы о причинах трагедии - необходимо дождаться результатов расследования. Если выяснится, что девочке некачественно оказывали медицинскую помощь, включая ошибку диагностики, то учебное заведение ни при чем.
Но если эксперты подтвердят, что у ребенка могли быть некие психиатрические проблемы, возникнут вопросы и к семье, и к школе, подчеркнула омбудсмен.
Ранее следственные органы возбудили уголовное дело по факту 15-летней жительницы города Гусева. Подростку в детской областной больнице поставили диагноз, связанный с расстройством психики и направили в соответствующее медицинское учреждение.
Из психбольницы №1 Калининградской области девочку перенаправили в другое лечебное заведение, расположенное на территории поселка Прибрежном. В приемном покое этой больницы школьница умерла на руках матери. В заключении судмедэкспертов указано, что девочка скончалась по причине сердечной недостаточности.
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