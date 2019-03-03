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Под Челябинском жертвами пожара стали трое оставленных без присмотра детей


3.3.2019 15:12
Под Челябинском жертвами пожара стали трое оставленных без присмотра детейФото: stavropolye.tv

Правоохранительные органы Южного Урала проводят проверку по факту гибели троих детей.

Трагедия случилась в населенном пункте Нововарламово (Челябинская область). Погибшие в результате пожара в частном доме дети в момент ЧП находились без присмотра взрослых.

Как рассказали представители регионального главка МЧС, возгорание произошло сегодня утром, 3 марта, в одном из частных домов поселка Нововарламово, который находится в Октябрьском муниципальном районе. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения площадь открытого горения составляла порядка двух квадратных метров.

Огнеборцам потребовалось четыре минуты, чтобы полностью ликвидировать пламя. Однако к тому времени трое детей, 2013, 2014 и 2017 годов рождения, уже не подавали признаков жизни. Реанимационные мероприятия результата не дали, врачам скорой оставалось лишь констатировать их смерть.

В ходе проверки, начатой местными правоохранительными органами, выяснилось, что родители оставили детей одних, так как были вынуждены сегодня работать.

Причины возгорания устанавливают выехавшие к месте происшествия эксперты пожарной лаборатории и оперативной группы областного главка МЧС РФ.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 171

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