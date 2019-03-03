|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Под Челябинском жертвами пожара стали трое оставленных без присмотра детей
3.3.2019 15:12
Фото: stavropolye.tv
Правоохранительные органы Южного Урала проводят проверку по факту гибели троих детей.
Трагедия случилась в населенном пункте Нововарламово (Челябинская область). Погибшие в результате пожара в частном доме дети в момент ЧП находились без присмотра взрослых.
Как рассказали представители регионального главка МЧС, возгорание произошло сегодня утром, 3 марта, в одном из частных домов поселка Нововарламово, который находится в Октябрьском муниципальном районе. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения площадь открытого горения составляла порядка двух квадратных метров.
Огнеборцам потребовалось четыре минуты, чтобы полностью ликвидировать пламя. Однако к тому времени трое детей, 2013, 2014 и 2017 годов рождения, уже не подавали признаков жизни. Реанимационные мероприятия результата не дали, врачам скорой оставалось лишь констатировать их смерть.
В ходе проверки, начатой местными правоохранительными органами, выяснилось, что родители оставили детей одних, так как были вынуждены сегодня работать.
Причины возгорания устанавливают выехавшие к месте происшествия эксперты пожарной лаборатории и оперативной группы областного главка МЧС РФ.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|