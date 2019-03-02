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Стали известны обстоятельства задержания Александра Емельяненко на Ставрополье


2.3.2019 11:23
Стали известны обстоятельства задержания Александра Емельяненко на СтавропольеФото: monavista.ru

В Кисловодске за езду в нетрезвом виде задержали известного бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко. Сначала водитель золотого "Мерседеса" припарковался в запрещенном месте, сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах региона.

После того, как роскошному автомобилю приблизились на служебной машине сотрудники ДПС и эвакуатор, водитель предпринял попытку скрыться, выехав прямо на тротуар. Объезжая препятствие, Александр Емельяненко спровоцировал ДТП, допустил столкновение с другим транспортным средством. Потом он смог уехать с места ЧП непойманным.

Спустя некоторое время полицейские все же смогли остановить автомобиль, которым управлял Емельяненко. Сразу после этого бойцу пришлось проехать в отдел полиции по городу Кисловодску, а его иномарку эвакуировали на штрафную стоянку. Обстоятельства произошедшего выясняются.

По данным ряда СМИ, во время задержания Емельяненко пытался оказывать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 251

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