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Московский школьник впал в кому после употребления спиртного
1.3.2019 22:23
Фото: sobitie.com.ua
В одну из больниц Москвы экстренно доставлен школьник, впавший в кому после употребления марихуаны и спиртного, передает РИА Новости.
Со ссылкой на источник в столичной полиции уточняется, что восьмиклассник находится сейчас в отделении реанимации.
ЧП случилось на юге Москвы. По предварительным данным, школьник впал в состояние комы в результате сильнейшего отравления, спровоцированного употреблением спиртного и марихуаны.
По словам источника, подросток употреблял запрещенные вещества в квартире, где проживал в родителями. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.
Напомним, несколько дней назад на Сахалине четверо подростков попали в реанимацию после употребления неизвестных таблеток. Предположительно, некий препарат был найден в заброшенном доме. Мальчик и три девочки, возраста 13-14 лет, были экстренно в Охинскую райбольницу.
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