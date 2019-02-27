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В Подмосковье самолет упал на частный дом, есть жертвы
15:12
Фото: listdose.co
В результате крушения легкомоторного самолета в Подмосковье погибли два человека, передает агентство "Интерфакс".
Обстоятельства ЧП выясняются.
Со ссылкой на региональный главк МЧС сообщается, жертвами катастрофы, случившейся на территории Коломенского района, стали два человека, которые были на борту. Крушение легкомоторного самолета, отметили в ведомстве, случилось неподалеку от СНТ "Отдых".
Согласно имеющимся на этот час данным, на земле в результате ЧП никто не пострадал - в доме, который во время падения задело воздушное судно, в тот момент никого не было.
Сведений о том, что могло стать причиной катастрофы, из официальных источников пока не поступало. Неизвестным остается и то, кто мог находиться на борту разбившегося в Подмосковье самолета.
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