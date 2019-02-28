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Армия Индии отразила обстрел Пакистана
28.2.2019 10:51
Фото: newsby.org
Индийской армии удалось отразить обстрелы, которые сегодня утром осуществили пакистанские силовики.
По данным Asian News International, объектом атаки стали населенные пункты в штате Джамму и Кашмир.
Агентство отмечает, что обстрел начался примерно в 6 утра по местному времени (3:30 по Москве). Атаку, которой подверглась территория округа, отразила индийская армия.
Резкое обострение обстановки спровоцировано инцидентом, произошедшим в Джамму и Кашмире 14 февраля. Боевики "Армии Мухаммеда" совершили тогда вооруженное нападение на колонну индийских военных. Жертвами атаки стали сорок пять военнослужащих. В минувший вторник индийская сторона нанесла удар с воздуха, разгромив лагерь указанной группировки, который находился в части Кашмира, подконтрольной Исламабаду.
Позднее власти Пакистана официально проинформировали о задержании двух пилотов самолета ВВС Индии, который был сбит в районе Кашмира. Одного из летчиков экстренно госпитализировали.
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