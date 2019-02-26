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В Исламабаде заявили о задержании двух индийских пилотов
12:01
Фото: turbina.ru
Гилгит (Кашмир) на границе Индии и Пакистана
Власти Пакистана официально проинформировали о задержании двух пилотов самолета ВВС Индии, который ранее был сбит в районе Кашмира.
По данным агентства Associated Press, одного из летчиков экстренно госпитализировали.
Ранее в Исламабаде подтвердили сведения о том, что в небе над спорным регионом Кашмир были сбиты два самолета индийских ВВС.
Большая часть населения Кашмир, разделенного между Индией и Пакистаном, является мусульманами. Начиная с 1947 года, когда страны обрели независимость, власти не могут полностью урегулировать вопросы, связанные со спорными территориями. В прошлом между Индией и Пакистаном уже было три крупномасштабных вооруженных конфликта.
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