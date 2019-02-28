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Гуайдо призвал военных защищать народ от проправительственных группировок
28.2.2019 06:42
Фото: diariodecaracas.com
Лидер оппозиции Боливарианской Республики обратился к армии Венесуэлы с призывом защитить граждан от проправительственных группировок, передает ТАСС.
Как заявил Хуан Гуайдо, военным нужно выступать за формирование переходного правительства.
Армия Венесуэлы должна защищать народ от "колективос" - вооруженных проправительственных группировок, заявил Хуан Гуайдо. Соответствующий призыв к военным лидер оппозиции Боливарианской Республики опубликовал в Twitter.
По словам Гуайдо, вооруженным силам необходимо выступать за скорейшее прекращение узурпации, формирование переходного правительства и проведение в Венесуэле свободных выборов. Военные должны сдерживать "колективос", атакующих стремящееся к свободе мирное население.
За обострение обстановки в районе Санта-Элена-де-Уайрен в штате Боливар, где 23 февраля несколько человек погибли и десятки были ранены, по мнению оппозиционера, несут ответственность именно проправительственные вооруженные формирования и бойцы Нацгвардии.
Ранее глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас, прокомментировав инцидент на границе, заявил о том, что 23 февраля погибли вооруженные оппозиционеры, пытавшиеся осуществить захват административного здания.
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