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В Венесуэле начато расследование по факту гибели людей на границе
27.2.2019 07:10
Фото: livejournal.com
Как заявил министр иностранных дел Боливарианской Республики Хорхе Арреас, в результате беспорядков на границе погибли вооруженные оппозиционеры.
По словам главы ведомства, жертвами инцидента на границе стали те, кто пытался осуществить захват административного здания.
Власти Венесуэлы заявили о начале расследования в связи с гибелью людей на границе с Бразилией. ЧП случилось во время массовых беспорядков, которые происходили в минувшую субботу, 23 февраля. Соответствующее заявление министр иностранных дел Боливарианской Республики Хорхе Арреас сделал в ходе заседания Совбеза ООН.
Подтвердив гибель свыше двадцати пяти человек в районе Санта-Элена-де-Уайрен в штате Боливар, министр отметил, что речь идет о вооруженных оппозиционерах. По данным официального Каракаса, эти люди погибли при попытке захвата здания сил правопорядка. Сдерживать нападавших пришлось с применением силовых методов, отметил министр.
23 февраля оппозиционеры предприняли попытку доставить в Венесуэлу гуманитарные грузы из соседних Колумбии и Бразилии. Участки границы, закрытые ранее по решению руководства страны, были усилены дополнительными подразделениями полиции и Национальной гвардии. В ходе беспорядков тогда были травмированы сотни людей. Среди пострадавших - несколько десятков колумбийцев.
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