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В Чите столкнулись иномарки: погибла женщина-водитель, пострадали шесть человек
28.2.2019 06:17
Фото: cdnmyslo.ru
В Забайкалье один человек погиб, шесть получили травмы в дорожной аварии.
Как передает агентство "Интерфакс", столкновение произошло вечером минувшей среды на улице Магистральной краевой столицы.
Со ссылкой на источники в правоохранительных органах Читы уточняется, что участниками ДТП стали автомобили марок "Ниссан Марч" и "Тойота Спринтер". В результате аварии от полученных травм скончалась женщина, находившаяся за рулем "Ниссана".
В числе тех, кто получил травмы, трое детей и двое молодых людей, находившиеся во второй машине, отметили в полиции.
В ходе предварительного расследования установлено, что водитель "Ниссана", пытаясь совершить поворот налево на нерегулируемом перекрестке, не пропустила машину, двигавшуюся во встречном направлении.
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