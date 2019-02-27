Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Москве 4 девочки попали в больницу после массовой драки третьеклассниц в школе

27.2.2019 21:16

Фото: edu35.ru



После массовой драки, случившейся в одной из школ Москвы, в больнице остаются две девочки.



Обстоятельства случившегося выясняются, указывается на официальной странице Института уполномоченных по правам ребенка в соцсети Facebook.



Со ссылкой на медиков отмечается, что детей скоро отпустят домой, угрозы жизни и здоровью школьниц нет. В сообщении также приводятся слова детского омбудсмена Анны Кузнецовой, которая выразила удивление по поводу возраста участниц потасовки в школе.



Прокомментировав инцидент, Кузнецова отметила, что если даже в начальной школе процессы в детском коллективе могут быть настолько неуправляемыми, на следующем этапе сложность задач, поставленных перед взрослыми, еще более возрастет.



Ранее в СМИ распространились сообщения о ЧП в одной из школ российской столицы. Участницами массовой потасовки в учебном заведении стали третьеклассницы. После драки четыре школьницы оказались в больнице. Врачи диагностировали у девочек травмы головы и живота.



Автор: Злата Богатова

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