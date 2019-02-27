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В Нальчике ликвидированы трое боевиков
27.2.2019 18:47
Фото: tvc.ru
В Нальчике нейтрализованы трое боевиков, которые планировали террористическую атаку, передает ТАСС.
В ходе спецоперации, проводившейся в столице Кабардино-Балкарии, никто из сотрудников правоохранительных структур не пострадал.
Как рассказали в информационном центре НАК, ранее в распоряжении силовиков поступили сведения о вооруженных экстремистах, которые могут находиться в одном из частных домов по улице Братьев Кардановых города Нальчика. В связи с этим в городе было объявлено о введении режима контртеррористической операции.
Правоохранители, блокировав здание, предложили засевшим внутри бандитам сложить оружие и сдаваться властям. Однако злоумышленники в ответ начали стрелять. Ответным огнем представители правоохранительных структур нейтрализовали всех трех экстремистов.
После боеконтакта в доме были найдены оружие и боеприпасы к нему.
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