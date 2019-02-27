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В США носорог атаковал дрессировавшую его сотрудницу зоопарка
27.2.2019 18:35
Фото: wordpress.com
В Соединенных Штатах сотрудница зоопарка пострадала в результате нападения носорога.
Как передают американские СМИ, животное атаковало женщину, которая проводила очередное занятие по дрессировке.
ЧП случилось в одном из зоопарков штата Флорида. По данным Breaking News, женщину с серьезными травмами доставили в больницу после нападения 50-летнего белого носорога.
Представители руководства зверинца отметили, что в прошлом животное не было столь агрессивным. Причины изменения поведения белого носорога сейчас пытаются выяснить специалисты.
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