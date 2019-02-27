|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Улан-Удэ дошкольник провел несколько дней в квартире с умершей бабушкой
27.2.2019 18:06
Фото: vk.me
В столице Бурятии по меньшей мере двое суток маленький мальчик провел в запертой квартире с телом умершей бабушки, передает РИА Новости.
Как сообщили представители республиканского полицейского главка, в правоохранительные органы поступил сигнал от сотрудников детского сада.
Работники дошкольного учреждения, которое посещает ребенок, проинформировали полицию о том, что мальчик внезапно перестал приходить к ним. Сотрудники детского сада также сообщили адрес семьи.
Полицейские, прибыв по указанному адресу, обнаружили, что 71-летняя бабушка мальчика скончалась. Ребенок провел в квартире с ее телом по меньшей мере двое суток. Правоохранители сразу же вызвали скорую помощь, врачам которой передали мальчика.
Сведений о причинах смерти бабушки пока нет. Как отметили в республиканском главке МВД, мать малыша скончалась несколько лет назад, поэтому его воспитывала бабушка. Семейство считалось благополучным.
Пока мальчик остается в больнице, его родственники приступили к сбору документов, необходимых для оформления опеки.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|