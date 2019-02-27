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Боец Нацгвардии Венесуэлы бежал в Колумбию с годовалой дочерью


27.2.2019 17:05
Боец Нацгвардии Венесуэлы бежал в Колумбию с годовалой дочерьюФото: s.mediasole.ru

Венесуэльский военный перебежал в Колумбию, взяв с собой малолетнего ребенка, передают зарубежные СМИ.

По словам бывшего бойца Нацгвардии, в последнее время в республике "ничего нельзя достать", даже необходимых лекарственных средств.


Как сообщает частный венесуэльский телевизионный канал VPI, выпустивший в эфир короткое интервью с беглецом, военный заявил о том, что "в Венесуэле нельзя достать лекарств, ничего нельзя достать". Вместе с собой боец Национальной гвардии взял маленькую дочь. Судя по видеозаписи, ребенку чуть больше года.

В комментарии к видео указано, что в Колумбию военный и его ребенок попали по мосту имени Симона Боливара, который находися в венесуэльском штате Тачира.

По данным, которые приводит миграционная служба Колумбии, на территорию соседнего государства бежали уже свыше трехсот венесуэльских военнослужащих.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 368

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