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Боец Нацгвардии Венесуэлы бежал в Колумбию с годовалой дочерью
27.2.2019 17:05
Фото: s.mediasole.ru
Венесуэльский военный перебежал в Колумбию, взяв с собой малолетнего ребенка, передают зарубежные СМИ.
По словам бывшего бойца Нацгвардии, в последнее время в республике "ничего нельзя достать", даже необходимых лекарственных средств.
Как сообщает частный венесуэльский телевизионный канал VPI, выпустивший в эфир короткое интервью с беглецом, военный заявил о том, что "в Венесуэле нельзя достать лекарств, ничего нельзя достать". Вместе с собой боец Национальной гвардии взял маленькую дочь. Судя по видеозаписи, ребенку чуть больше года.
В комментарии к видео указано, что в Колумбию военный и его ребенок попали по мосту имени Симона Боливара, который находися в венесуэльском штате Тачира.
По данным, которые приводит миграционная служба Колумбии, на территорию соседнего государства бежали уже свыше трехсот венесуэльских военнослужащих.
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