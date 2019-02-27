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В Кузбассе при пожаре погибли трое детей и пятеро взрослых
27.2.2019 16:32
Фото: stavropolye.tv
До восьми человек увеличилось число жертв пожара в городе Мариинск (Кемеровская область).
Как передает "Интерфакс", в ходе разбора завалов пожарные обнаружили тела еще двух детей.
Со ссылкой на представителей регионального СУ СКР сообщается, что пожарные после разбора сгоревшего дома нашли тела двух детей. По уточненным данным, жертвами трагедии стали трое детей возраста от года до восьми лет. Правоохранители сейчас пытаются установить личности погибших, включая их вероятные родственные связи.
Ранее были официально подтверждены сведения о пяти взрослых и четырехлетнем ребенке, которые погибли при пожаре, случившемся минувшей ночью в частном деревянном доме.
По данным местных СМИ, когда к месту ЧП прибыли сотрудники оперативных служб, уже рухнула крыша здания. Комната, где, предположительно, мог находиться очаг возгорания, к тому моменту выгорела практически полностью.
Учитывая, что в доме имелось печное отопление, его неисправная работа скорее всего и стала причиной трагического инцидента.
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