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Шакиру будут судить за неуплату налогов
26.2.2019 13:33
Фото: livejournal.com
В скором времени известная певица Шакира должна предстать перед испанским судом, передает РИА Новости.
Звезда проходит в качестве обвиняемой по делу об уклонении от уплаты налогов. Ранее артистке уже были предъявлены соответствующие обвинения.
Судебное заседание намечено на 12 июня. Разбирательство проходит в городе Эсплугес-де-Льобрегат, расположенном в Каталонии. Местный суд ранее принял к рассмотрению иск прокуратуры.
По данным иностранных СМИ, в обвинительном заключении речь идет о шести эпизодах уклонения от уплаты налогов, включая подоходный налог и налог на имущество.
Напомним, в прошлом испанская прокуратура завела дело на футболиста Криштиану Роналду, заподозрив спортсмена в неуплате налогов. Несмотря на то, что спортсмен выплатил шесть миллионов евро, расследование в его отношении было продолжено. По данным правоохранителей, совокупный объем долга составлял на тот момент свыше четырнадцати с половиной миллионов евро.
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