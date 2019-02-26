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В Петербурге скончалась супермодель 90-х Ольга Пантюшенкова
26.2.2019 11:57
Фото: pinimg.com
Поклонники Ольги Пантюшенковой лишь сейчас узнали о кончине модели, которая ушла из жизни еще в первых числах февраля.
Сведения о смерти супермодели 90-х поступили от близкого друга звезды подиума Петра Аксенова.
По словам Петра Аксенова, модель в течение долгого времени боролась с онкологическим заболеванием. Последние дни 44-летняя Ольга Пантюшенкова провела в квартире своей мамы в Петербурге. Как рассказал близкий друг звезды подиума, она скончалась 6 февраля, но близкие решили не делать трагическое событие достоянием широкой общественности.
Ольга Пантюшенкова в середине 90-х входила в число наиболее известных отечественных красавиц, достигших успеха на мировых подиумах. После побед на целом ряде конкурсов красоты она переехала в Европу, где сотрудничала с ведущими модельными агентствами, представляла творения Карла Лагерфельда и Джона Гальяно. В тот период россиянка считалась одной из самых востребованных манекенщиц планеты.
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