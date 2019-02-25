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Под Омском семилетний мальчик два дня избивал младшую сестру: девочке удалили селезенку
08:55
Фото: livejournal.com
В Омской области возбудили уголовное дело по факту инцидента, в результате которого в больницу попала маленькая девочка.
По версии следствия, четырехлетнего ребенка на протяжении двух дней избивал старший брат. Родители работали, дома отсутствовали.
Как передают региональные СМИ со ссылкой на местное СУ СКР, пока мать детей была на работе, семилетний мальчик избивал сестренку руками и деревянной скалкой. В результате девочку экстренно госпитализировали.
Врачи были вынуждены удалить пострадавшему ребенку селезенку, отметили в ведомстве. Сейчас девочка восстанавливается после операции.
Сигнал в правоохранительные органы поступил от сотрудников Калачинской райбольницы, куда в середине февраля доставили избитую дошкольницу. По итогам проверки следователи возбудили уголовное дело.
Установлено, что дети воспитываются в неполной семье - их растит одна 27-летняя мать. В прошлом семейство уже ставили на учет как неблагополучное, но позже сняли.
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