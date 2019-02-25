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В ДНР назвали причины взрыва в Макеевке
25.2.2019 18:10
Фото: livejournal.com
К инциденту в Макеевке, где ранее сработало взрывное устройство, причастны украинские диверсанты.
Как передает ТАСС, информация поступила от Даниила Безсонова, возглавляющего пресс-службу управления Народной милиции ДНР.
По словам представителя силовых структур провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), в результате ЧП была повреждена автомашина. Прокомментировав случившееся, Безсонов подчеркнул, что в последнее время со стороны украинских боевиков продолжают фиксироваться диверсии. В результате создается опасность для местного населения.
Сведения о пострадавших в результате взрыва уточняются. Специалисты проводят действия на месте происшествия, выясняя все обстоятельства случившегося.
На сегодняшний день город Макеевка практически слился с Донецком. Официально являясь городом-спутником донбасской столицы, Макеевка обладает собственными границами, но при этом включена в Донецкую агломерацию. Как и многие шахтерские города в ДНР, населенный пункт представляет собой ряд слившихся друг с другом поселков.
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