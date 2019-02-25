Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Прикамье пытались убить депутата Заксобрания

25.2.2019 17:19

Фото: obuzz.ru



Следственными органами Прикамья возбуждено уголовное дело по факту попытки убийства депутата местного Законодательного собрания.



Как указано на официальном сайте регионального СУ СКР, в 35-летнего Илью Кузьмина стреляли накануне вечером.



В ходе начатого разбирательства установлено, что инцидент случился вечером минувшего воскресенья, 24 февраля, в городе Соликамске. Мужчина, личность которого сейчас устанавливают правоохранители, произвел два выстрела из огнестрельного оружия в Илью Кузьмина.



Покушение было совершено на улице 20 лет Победы, указано в официальном сообщении. К счастью, депутат в результате ЧП не пострадал. По итогам предварительной проверки следственные органы приняли процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по статье "покушение на убийство".



По словам самого Кузьмина, рассказавшего о ЧП на своей странице в соцсети, его спасла лишь случайность. Как отметил депутат, он споткнулся, и это уберегло его от выстрела, который мог прийтись прямо в затылок.



Начиная с 2009 года Илья Кузьмин занимает пост руководителя девелоперской компании "АБС" (Соликамск) и является замглавы фракции КПРФ в краевом Заксобрании.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 121

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