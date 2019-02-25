Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Челябинца, воткнувшего ключ в глаз шумевшему соседу, приговорили к 9 годам строгого режима

25.2.2019 16:24

Фото: volyninfo.com



На Южном Урале оставили в силе приговор, вынесенный ранее 49-летнему местному жителю, убившему шумного соседа.



В соответствии с вердиктом Челябинского областного суда, мужчине предстоит отбывать наказание в виде девяти лет лишения свободы.



По данным пресс-службы областной прокуратуры, ЧП случилось в марте прошлого года. Житель многоэтажного дома Ленинского района, будучи пьяным, решил разобраться с соседом сверху. В вечернее время он поднялся в квартиру, расположенную этажом выше, откуда периодически доносился шум.



В процессе выяснения отношений подсудимый воткнул потерпевшему в глаз стержень ключа. Раненого мужчину доставили в больницу. Врачи диагностировали у него тяжелые повреждения жизненно важных органов. Несмотря на все усилия медиков, пострадавший скончался через несколько суток.



Как отмечал гособвинитель Дмитрий Батюков, между соседями уже давно сформировалась глубокая личная неприязнь, передает агентство "Интерфакс-Урал".



Автор: Злата Богатова

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