|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Челябинца, воткнувшего ключ в глаз шумевшему соседу, приговорили к 9 годам строгого режима
25.2.2019 16:24
Фото: volyninfo.com
На Южном Урале оставили в силе приговор, вынесенный ранее 49-летнему местному жителю, убившему шумного соседа.
В соответствии с вердиктом Челябинского областного суда, мужчине предстоит отбывать наказание в виде девяти лет лишения свободы.
По данным пресс-службы областной прокуратуры, ЧП случилось в марте прошлого года. Житель многоэтажного дома Ленинского района, будучи пьяным, решил разобраться с соседом сверху. В вечернее время он поднялся в квартиру, расположенную этажом выше, откуда периодически доносился шум.
В процессе выяснения отношений подсудимый воткнул потерпевшему в глаз стержень ключа. Раненого мужчину доставили в больницу. Врачи диагностировали у него тяжелые повреждения жизненно важных органов. Несмотря на все усилия медиков, пострадавший скончался через несколько суток.
Как отмечал гособвинитель Дмитрий Батюков, между соседями уже давно сформировалась глубокая личная неприязнь, передает агентство "Интерфакс-Урал".
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|