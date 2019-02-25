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В Бангладеш застрелен пассажир, пытавшийся угнать самолет
25.2.2019 08:57
Фото: vk.me
Полицейские ликвидировали 25-летнего жителя Бангладеш, который накануне попытался угнать пассажирский лайнер.
В самолете, направлявшемся из Дакки в Дубай, в момент ЧП находилось свыше 140 человек.
Пытавшегося угнать пассажирский самолет мужчину смертельно ранили в процессе спецоперации, информирует агентство Associated Press.
Экипаж воздушного судна, на борту которого находилось порядка полутора сотен человек, совершил экстренную посадку в аэропорту Читтагонга (Бангладеш). Пилоты запросили приземление примерно через сорок минут после того, как лайнер поднялся - один из пассажиров попытался угнать воздушное судно.
После посадки 25-летний мужчина потребовал устроить ему переговоры с премьер-министром Бангладеш. Отказавшись сдаваться, он начал стрелять по силовикам, окружившим самолет. Молодой человек был смертельно ранен ответным огнем. Террорист скончался, когда его пытались доставить в больницу.
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