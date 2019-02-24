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Камчатский школьник погиб, врезавшись в дерево на снегоходе, три человека в больнице
08:22
Фото: popgun.ru
Полиция Камчатского края выясняет обстоятельства ДТП с участием снегохода, в результате которого погиб тринадцатилетний подросток.
Три человека, в том числе, двое детей после случившегося попали в больницу.
По данным региональных СМИ со ссылкой на краевой главк МВД, трагедия произошла в минувшую субботу, 23 февраля, неподалеку от населенного пункта Эссо в Быстринском районе. Тринадцатилетний школьник, управлявший снегоходом "Ямаха", на полном ходу врезался в дерево. От полученных при ударе ранений юноша скончался на месте происшествия.
В момент ЧП на снегоходе, кроме школьника, было трое пассажиров, включая двух несовершеннолетних. После аварии 34-летнюю женщину, восьмилетнюю девочку и одиннадцатилетнего мальчика доставили в больницу. После осмотра врачи отпустили их домой, восстанавливать здоровье пострадавшие будут амбулаторно.
Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП.
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