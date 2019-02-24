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В Петербурге задержали водителя, сбившего пешеходов на Невском
24.2.2019 21:56
Фото: кадр видео с youtube.com
В центре Петербурга жительница Москвы и гражданин США погибли в результате ДТП.
Как передает агентство "Интерфакс", виновник смертельной аварии на Невском проспекте сел на руль пьяным. Кроме того, мужчина не имел прав.
Со ссылкой на источники в правоохранительных органах Северной столицы сообщается, что минувшей ночью в самом центре Петербурга на тротуар выехал автомобиль BMW Х6. Водитель, потерявший управление, допустил наезд на группу пешеходов.
Жертвами аварии стали 39-летняя москвичка и 40-летний гражданин Соединенных Штатов.
Позднее вице-губернатор Анна Митянина подтвердила сведения о трех пострадавших, которые после ДТП были экстренно доставлены в Мариинскую больницу. Врачи оценивают состояние женщины как стабильно тяжелое, у двух мужчин менее серьезные травмы.
О водителе известно, что в момент ЧП он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина 1989 года рождения, лишенный прав осенью прошлого года, задержан.
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