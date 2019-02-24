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ООН: В 2018 году в Афганистане погибло рекордное количество мирных жителей
24.2.2019 21:03
Фото: transkarpatia.net
За прошедший год в Афганистане погибли свыше 3,8 тысяч мирных жителей, сообщается в докладе миссии ООН. Как передает РИА Новости со ссылкой на этот документ, более семи тысяч человек за тот же период пострадали от терактов и вооруженных нападений боевиков.
В общей сложности погибли и были ранены около одиннадцати тысяч мирных жителей страны. В докладе миссии ООН по содействию в Афганистане (UNAMA) и Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВПКЧ ООН) указано, что в сравнении с показателями за 2017 год уровень жертв возрос на 11%, оказавшись рекордным за время, которое продолжается учет.
По данным UNAMA, больше всего мирных жителей Афганистана стали жертвами боевиков различных антиправительственных группировок, включая "Талибан" и запрещенное в РФ "Исламское государство" (ИГ).
Напомним, в начале прошлого года в центре Кабула прогремел взрыв, в результате которого погибли и были ранены десятки людей. ЧП случилось около здания, где ранее располагалось министерство внутренних дел страны. Позднее о своей ответственности за случившееся объявили боевики радикального движения "Талибан" (в РФ деятельность этой организации признана террористической и официально запрещена).
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