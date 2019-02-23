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СМИ: Жительница Хабаровска рожала на полу роддома из-за нехватки врачей
10:31
Фото: postnews.ru
Следственные органы Хабаровского края приступили к проверке по факту ЧП в одном из родильных домов региона, передает ТАСС. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что местная жительница родила на полу медицинского учреждения, так и не дождавшись появления врача.
Следователи приступили к проверке после появления в прессе публикаций о 35-летней жительнице Хабаровска, которая, находясь в роддоме, так и не дождалась медицинской помощи. В результате ребенок женщины появился на свет, когда мать находилась на полу.
ЧП в предродовом отделении родильного дома № 2 случилось в начале февраля. В ходе начатого разбирательства выяснилось, что женщина была доставлена в медицинское учреждение на скорой. Вскоре после того, как ее поместили в предродовую палату, она самостоятельно родила ребенка.
Сейчас мать с младенцем уже выписаны домой, врачи не выявили у них каких-либо проблем. Состояние хабаровчанки и новорожденного медики сочли удовлетворительным, пояснили в региональном СУ СКР.
По итогам проверки примут процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.
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