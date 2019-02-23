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В Карелии жертвами ДТП стали двое взрослых и ребенок
23.2.2019 23:15
Фото: znak.com
Правоохранительные органы Карелии приступили к выяснению обстоятельств аварии, в которой погибли три человека - двое взрослых и ребенок.
По данным ТАСС, водитель одной из машин мог допустить выезд на встречную полосу.
Смертельная аварии случилась на территории Пряжинского района Карелии, рассказали в региональном управлении ГИБДД. На трассе "Сортавала" неподалеку от населенного пункта Крошнозеро произошло столкновение автомобилей Suzuki и Lada Granta. Сигнал о ЧП поступил в экстренные службы в 7.20 по местному времени.
Предположительно, тридцатилетняя женщина, управлявшая иномаркой, допустила выезд на встречную полосу. Там ее машина столкнулась с автомобилем отечественного производства. Все, кто в нем находился - 68-летний водитель, 68-летняя пассажирка и девятилетняя девочка, от полученных ранений скончались на месте. Ребенок ехал на заднем сиденье в специальном удерживающем устройстве, отметили в ведомстве.
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