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На севере Китая 20 человек погибли в аварии с грузовиком
23.2.2019 22:54
Фото: onlinevologda.ru
В Китае не менее двадцати человек стали жертвами крупной дорожной аварии. Ранения получили около тридцати местных жителей.
Трагедия случилась в северной части КНР.
Как передают китайские СМИ, крупная дорожная авария произошла на территории автономного района Внутренняя Монголия. Согласно предварительным выводам специалистов, у многотонного грузовика отказала тормозная система.
Уточняется, что транспортное средство перевозило рабочих горнопромышленной компании. В пределах промышленной зоны и случилось смертельное ДТП.
Правоохранительные органы приступили к расследованию, выясняя все обстоятельства аварии.
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