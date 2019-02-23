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В Венесуэлу прибыла первая фура с гумпомощью из Колумбии и Бразилии
23.2.2019 21:10
Фото: karibik-news.com
Факт проезда первого грузовика с гумпомощью из Бразилии в Венесуэлу подтвердил руководитель Национальной ассамблеи страны Хуан Гуайдо, ранее провозгласивший себя президентом.
По словам политика, он расценивает случившееся как "большое достижение".
Как написал Хуан Гуайдо в своем микроблоге в Twitter, в Венесуэлу прибыла первая фура с гуманитарной помощью, присланная из-за рубежа.
Ранее Каракас объявил о закрытии границ с соседними странами, куда были доставлены грузы, собранные по инициативе США. При этом руководство Колумбии возложило ответственность за любые инциденты на общей границе на Мадуро.
Напомним, накануне однопартиец Мадуро признал Гуайдо главой Венесуэлы.
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