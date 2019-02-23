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Билан вышел на сцену с двойным переломом ноги


23.2.2019 20:57
Билан вышел на сцену с двойным переломом ногиФото: 7days.ru

Известный российский певец Дима Билан провел концерт в Петербурге с двойным переломом ноги.

О случившемся исполнитель решил рассказать в своем Instagram.

Как стало известно, артист ранее повредил ногу, поскользнувшись на льду. Обратившись к медикам, Дима Билан узнал, что у него двойной перелом.

Врачи назначили звезде операцию, чтобы поставить пластину, но Билан перенес хирургическое вмешательство. Дело в том, что у артиста был запланирован концерт в Петербурге. Не желая отменять выступление, Билан предстал перед зрителями.

Артист подчеркивает, что "хирурги были крайне против" того, чтобы Билан выступал до операции. При этом певец написал, что свой поступок геройским не считает. Рассказав о том, что с ним произошло, Билан выразил благодарность поклонникам за поддержку.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 390

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