|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Билан вышел на сцену с двойным переломом ноги
23.2.2019 20:57
Фото: 7days.ru
Известный российский певец Дима Билан провел концерт в Петербурге с двойным переломом ноги.
О случившемся исполнитель решил рассказать в своем Instagram.
Как стало известно, артист ранее повредил ногу, поскользнувшись на льду. Обратившись к медикам, Дима Билан узнал, что у него двойной перелом.
Врачи назначили звезде операцию, чтобы поставить пластину, но Билан перенес хирургическое вмешательство. Дело в том, что у артиста был запланирован концерт в Петербурге. Не желая отменять выступление, Билан предстал перед зрителями.
Артист подчеркивает, что "хирурги были крайне против" того, чтобы Билан выступал до операции. При этом певец написал, что свой поступок геройским не считает. Рассказав о том, что с ним произошло, Билан выразил благодарность поклонникам за поддержку.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|