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СМИ: найденный мертвым комик Броди Стивенс мог покончить с собой
23.2.2019 12:54
Фото: comedycentral.com
В США найдено тело американского стендап-комика Броди Стивенса.
Артиста обнаружили мертвым в его доме в Лос-Анджелесе в минувшую пятницу, 22 февраля, сообщает портал TMZ.
Предположительно, 48-летний артист мог покончить жизнь самоубийством. Официальные источники эти сведения пока не комментируют.
Известно, что в прошлом у Броди Стивенса было диагностировано психическое расстройство. Несколько лет назад артиста госпитализировали после того, как у него начался приступ биполярного расстройства.
Совместно с Заком Галифианакисом Броди Стивенс ранее создал популярное шоу, а также играл в кино. В частности, он сыграл в таких комедийных лентах «Мальчишник в Вегасе», «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок» и ряде других картин.
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