Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Чикаго по подозрению в изнасилованиях подростков арестовали певца Ар Келли

23.2.2019 11:05

Фото: thelinkup.com



По версии следствия, известный музыкант может быть причастен к десяти эпизодам насилия.



Как пишут американские СМИ, жертвами преступлений становились подростки возраста от 13 до 17 лет.



Исполнителя Ар Келли (R Kelly) взяли под стражу после того как он сам явился в отделение полиции, пишет The Guardian. Музыканту уже официально предъявили обвинения по десяти эпизодам сексуального насилия. Первое из этих преступлений было совершено еще в 1998 году. Отмечается, что в девяти эпизодах жертвами насилия становились девушки 13-17 лет. Кто пострадал в еще одном случае, правоохранители не раскрывают.



Представители 52-летнего артиста, прокомментировав случившееся, подчеркнули, что Ар Келли крайне шокирован. При этом музыкант настаивает на своей невиновности.



В прошлом исполнителя неоднократно пытались обвинить в сексуальном насилии, но перед судом он предстал лишь раз. Это случилось в 2008 году, когда Ар Келли стал фигурантом дела, связанного с детской порнографией. Суд артиста оправдал.



Ранее в Соединенных Штатах был показан документальный фильм, в котором несколько женщин решились откровенно рассказать о своем опыте общения с певцом. Вскоре после этого еще две жертвы артиста обвинили его в насилии. По словам пострадавших, когда они были еще совсем юными и пришли к нему на концерт, Ар Келли пригласил их в гостиничный номер. Напоив и накачав наркотиками, он занимался с ними сексом.



Автор: Злата Богатова

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