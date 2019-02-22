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Политик из Токио купил девственность азербайджанской модели за 2,4 млн евро
22.2.2019 19:07
Фото: cinderella-escorts.com
Уроженка Азербайджана решилась продать девственность, чтобы помочь матери, передают британские СМИ.
По словам девушки, победителем аукциона на специальном сайте стал японский политик. Модель Махбуба Мамедзаде уже получила от него аванс.
Состоятельный житель Токио уже внес некоторую сумму в качестве аванса, отметила модель. Всего же Махбуба Мамедзаде рассчитывает получить за свою невинность от покупателя 2,4 миллиона евро (178,5 миллиона рублей), пишет The Mirror.
Предложение расстаться с девственностью за круглую сумму модель из Азербайджана ранее опубликовала на специализированном портале Cinderella Escorts. Торги стартовали в минувшем августе. Кроме солидного вознаграждения за невинность девушка надеется отыскать спонсора - мужчину, который готов выделять на ее содержание на 30 тысяч евро в месяц (более двух миллионов рублей).
По словам 23-летняя Мамедзаде, она решилась на все это исключительно ради своей матери, ведьв прошлом та делала все для дочери. Поэтому теперь настало время обеспечить достойные условия и для нее. Кроме того, модель хотела бы, чтоб ее мать ей гордилась.
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