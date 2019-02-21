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Власти Самары обратились в полицию из-за гроба перед зданием правительства
08:54
Фото: politexpert.net
Власти Самары обратились в правоохранительные органы после того, как местная жительница привезла к зданию регионального правительства гроб с телом бывшего гражданского мужа.
По словам женщины, ей не удалось похоронить покойного супруга.
Как передает РИА Новости со ссылкой на представителей администрации Самары, власти города после инцидента обратились в правоохранительные органы.
На случившееся ранее отреагировал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который в тот момент находился в Тольятти. По словам политика, после того, как ему стало известно "о вопиющем случае незахоронения покойного" в областном центре, он уже отдал поручение главе города и департаменту по борьбе с коррупцией.
По словам Азарова, предстоит "жестко разобраться" в обстоятельства случившегося. Затем все сведения о произошедшем будут представлены широкой общественности.
ЧП случилось вчера вечером. По словам женщины, которая привезла гроб с телом бывшего супруга в центре Самары, ей пришлось столкнуться с трудностями во время похорон. Местная жительница, в частности, сообщила, что ей не дали предать земле останки покойного сотрудники кладбища, требовавшие денег.
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