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СМИ: Вокруг Шарм-эш-Шейха начали возводить бетонную стену
21.2.2019 23:14
Фото: zakon.kz
Губернатор провинции Южный Синай прокомментировал сообщения о том, что вокруг Шарм-эш-Шейха возводят бетонную стену.
Ранее об этом написала газета Guardian.
Как заявил глава местной администрации генерал Халед Фуда, ограждение призвано "украсить и обезопасить город". Речь не идет о стене, подчеркнул губернатор, опровергнув публикацию газеты The Guardian. Фуда отметил, что проект, предусматривающий четыре входа в город, поможет "компенсировать потерянные доходы от туризма".
Ранее был опубликован материал, в котором рассказывалось о бетонной стене, возводимой вокруг курортного города Шарм-эш-Шейх. В качестве доказательств газета разместила соответствующие фото. На снимках изображено заграждение высотой около шести метров.
Турпоток в Египет резко понизился после трагического происшествия на Синае, когда в последний день октября 2015 года там потерпел крушение лайнер "Когалымавиа", летевший из Шарм-эш-Шейха в Петербург. Жертвами катастрофы стали тогда 224 человека.
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