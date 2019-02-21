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Актриса Дарья Егорычева умерла на 38-м году жизни
21.2.2019 22:46
Фото: vk.me
Скончалась российская актриса театра и кино Дарья Егорычева, передает ТАСС.
Артистке, снимавшейся в многосерийных фильмах "Глухарь" и "Одна любовь души моей", было лишь тридцать семь лет.
Как рассказали в окружении актрисы, Дарья Егорычева умерла сегодня ночью. На протяжении нескольких последних лет ей приходилось бороться с серьезным заболеванием.
Дарья Егорычева родилась 13 мая 1981 года. После окончания ГИТИСа была принята в труппу Театра Маяковского, также выходила на сцену театра "У Никитских ворот". Среди постановок с ее участием - "Бедная Лиза", "День рождения кота Леопольда", "Viva, парфюм!" и другие спектакли.
Актриса снималась в кино. В частности, Дарья Егорычева известна по картинам "Темная ночь", "Моя граница" и "Пилот международных авиалиний", а также многосерийным лентам "Глухарь" и "Одна любовь души моей".
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