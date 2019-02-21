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Александро-Невская Лавра передаст полотно Йорданса на выставку в Эрмитаж
21.2.2019 20:57
Фото: postila.ru
Впервые полотно фламандского живописца Якоба Йорданса, находящееся в Александро-Невской Лавре, будет передано на экспозицию в Государственный Эрмитаж. В 1794 году это произведение искусства подарила храму императрица Екатерина II.
Картину передадут на временную выставку уже 25 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на сектор коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии. Посетители получат редкую возможность увидеть работу представителя фламандской школы Якоба Йорданса из Свято-Троицкого собора.
Полотно из убранства храма впервые покинет стены храма, чтобы быть представленным на выставке в музее, указали представители митрополии.
Предполагается, что картина войдет в число центральных экспонатов выставки Якоба Йорданса. Экспозиция, включающая произведения искусства из различных собраний России, открывается 1 марта и продлится вплоть до 26 мая. Выставка будет проходить в Николаевском зале музея.
Ранее руководство музея заключило с Александро-Невской Лаврой специальное соглашение. Документ предусматривает страховку полотен на период временной передачи, пояснили в секторе коммуникаций.
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